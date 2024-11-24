Бергеру, впрочем, удались и визуал, и настроение. Большую часть хронометража занимают диалоги (ближе к финалу в Риме случаются террористические атаки, но можно сказать, что до кардиналов докатывается лишь их эхо), и «Конклав» умудряется держать аудиторию в напряжении. Бергер нагнетает настроение с помощью неуютного, но уместного саундтрека, эффектно играет со светом и цветом (красный давно не выглядел на экране настолько ослепительным — и угрожающим) и постоянно напоминает зрителям о том, что кардинал Лоуренс буквально вязнет в сотканной из секретов паутине. В свою очередь, исполнивший главную роль Рэйф Файнс предельно убедителен в роли человека, наделенного и принципами, и сомнениями.