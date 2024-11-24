О чем фильм «Конклав»
После смерти очередного папы римского кардиналы собираются в Ватикане, чтобы выбрать нового главу Католической церкви. Руководить избирательным процессом поручено кардиналу Лоуренсу; сам он тоже рассматривается в качестве одного из кандидатов, но на деле не имеет амбиций, связанных с постом.
Общаясь с коллегами и участвуя в голосовании, кардинал Лоуренс обнаруживает, что практически все наиболее перспективные соискатели хранят секреты, прямо скажем, не совместимые с папством. Ситуация осложняется еще и тем, что на конклав внезапно приезжает работающий в Афганистане кардинал Бенитес, о чьем существовании ранее никто даже не подозревал.
Зачем смотреть
«Конклав» — работа режиссера Эдварда Бергера, чья предыдущая лента «На западном фронте без перемен» в марте 2023-го была отмечена сразу четырьмя «Оскарами». При том, что фильм предлагает аудитории провести два часа в стенах Ватикана (кардиналам запрещены любые контакты с внешним миром до завершения голосования), у Бергера получилось невероятно зрелищное кино. Интерьеры (в том числе Сикстинская капелла) были воспроизведены на съемочной площадке с впечатляющей тщательностью, костюмы в буквальном смысле завораживают.
«Конклав» иногда кажется аналогом экскурсии в Ватикан, но благодаря обилию крупных планов у кинозрителей есть возможность разглядеть и кардиналов, и реликвии с гораздо более близкого расстояния, чем позволяется среднему туристу.
Бергеру, впрочем, удались и визуал, и настроение. Большую часть хронометража занимают диалоги (ближе к финалу в Риме случаются террористические атаки, но можно сказать, что до кардиналов докатывается лишь их эхо), и «Конклав» умудряется держать аудиторию в напряжении. Бергер нагнетает настроение с помощью неуютного, но уместного саундтрека, эффектно играет со светом и цветом (красный давно не выглядел на экране настолько ослепительным — и угрожающим) и постоянно напоминает зрителям о том, что кардинал Лоуренс буквально вязнет в сотканной из секретов паутине. В свою очередь, исполнивший главную роль Рэйф Файнс предельно убедителен в роли человека, наделенного и принципами, и сомнениями.
Почему можно не смотреть
При том, что в «Конклаве» можно обнаружить актуальный месседж, касающийся природы веры и пользы сомнений, трудно не заметить, что это в первую очередь развлекательное кино. Чтобы не отпугивать аудиторию, персонажей сделали не совсем уж схематичными, но довольно простыми; каждого из претендентов на пост (за исключением разве что кардинала Лоуренса) можно описать парой-тройкой слов — например, «консервативный лицемер» или «либерал с завышенными амбициями».
Сюжет наполнили наивными, чтобы не сказать глуповатыми сюжетными ходами — здесь есть и тайник с документами, и сексуальный скандал многолетней давности. Финальный плоттвист лишний раз указывает на то, что создатели картины хотели в первую очередь удивить зрителей, а не поговорить с ними о вере и терпимости (стоит отметить, справедливости ради, что в основе сценария «Конклава» лежит одноименный роман 2016 года, завершающийся так же).