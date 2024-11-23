Первым делом хочется отметить, что заголовок, с которым лента выходит в российский прокат (за рубежом она называется просто «Ли»), этому байопику абсолютно не идет. Резкая и прямолинейная Миллер вряд ли считала себя крупной величиной — по крайней мере, такую мысль доносят до аудитории Уинслет и постановщица Эллен Керас. Их кино — не о величии, а о решительности и человечности, о посттравматическом синдроме и, наконец, о внутренней свободе (первый слог в английском слове liberty созвучен с именем главной героини), определяющей отношения с внешним миром.