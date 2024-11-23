О чем фильм «Великая»
«Великая» — биографическая лента, посвященная Ли Миллер, американской фотокорреспондентке, освещавшей события в Европе во время Второй мировой. Фронтовые фотографии Миллер публиковались на страницах Vogue, но многие снимки остались в личных архивах самой Ли.
Обрамляющей структурой в «Великой» является интервью, которое уже пожилая героиня дает своему взрослому сыну Роберту где-то во второй половине 1970-х. Вместе со зрителями Роберт погружается в историю сделанных десятилетия назад снимков (в их числе — знаменитая фотография «Ли Миллер в ванной Гитлера») и сталкивается с фактами из жизни матери, о которых ранее даже не подозревал.
Зачем смотреть
«Великая» — в каком-то смысле бенефис Кейт Уинслет: она не только исполнила главную роль и выступила в качестве продюсера, но, по слухам, еще и вложила в производство собственные средства, когда проект столкнулся с финансовыми трудностями.
Увлечение Уинслет фигурой Миллер легко объяснить: Ли была неординарной и неоднозначной личностью, воплотить такую на экране — своего рода вызов и одновременно честь. Уинслет, в свою очередь, — выдающаяся актриса; она одинаково убедительно смотрится в образе 30-летней и 70-летней Миллер. Кроме того, Кейт добавляет человечности (или, если хотите, мягкости) своей героине, благодаря чему временами колючая и резкая Ли на экране всегда выглядит персонажем, к которому можно без проблем подключиться.
Уинслет, кроме всего прочего, собрала в «Великой» отличную группу поддержки (актриса — опять же, по слухам, — лично обзванивала коллег). Особое внимание хочется обратить на Андреа Райзборо, сыгравшую нервную, но душевную главу британского издания Vogue Одри Уизерс, и на Александра Скарсгарда в роли художника Роланда Пенроуза, супруга Ли (Скарсгард в фильме отвечает в том числе за романтику и отлично справляется с поставленной задачей).
Почему можно не смотреть
Первым делом хочется отметить, что заголовок, с которым лента выходит в российский прокат (за рубежом она называется просто «Ли»), этому байопику абсолютно не идет. Резкая и прямолинейная Миллер вряд ли считала себя крупной величиной — по крайней мере, такую мысль доносят до аудитории Уинслет и постановщица Эллен Керас. Их кино — не о величии, а о решительности и человечности, о посттравматическом синдроме и, наконец, о внутренней свободе (первый слог в английском слове liberty созвучен с именем главной героини), определяющей отношения с внешним миром.
При этом для ленты, одна из основных тем которой — свобода, работа Керас вышла слишком аккуратной, сдержанной и предсказуемой. Это уважительный и в целом добротный, но слишком очевидный байопик, и даже трогательный (и кажущийся довольно неожиданным на общем блеклом фоне) финал ситуацию не исправляет.