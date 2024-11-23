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Марго Робби с мужем и новорожденным сыном прогулялась по Лос-Анджелесу

Актриса вышла на прогулку с сыном и мужем Томом Акерли

Актриса Марго Робби вышла на прогулку с новорожденным сыном и мужем Томом Акерли в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Daily Mail.

Марго Робби с мужем и ребенком
Марго Робби с мужем и ребенкомИсточник: Legion-Media.ru

Актриса была одета в черные джоггеры и джинсовую куртку. На лицо она надела маску и солнцезащитные очки. Ее муж предпочел для прогулки серые брюки, белый свитшот и вязаную шапку. Пара пила кофе и гуляла с новорожденным сыном в коляске.

В начале ноября появилась информация, что Марго Робби впервые стала мамой. По словам журналистов, актриса родила сына от своего супруга, кинопродюсера Тома Акерли. Мальчик появился на свет 17 октября, но о его рождении стало известно прессе позже. Отмечается, что информацию о ребенке друзья и родственники пары держали в тайне.

Марго Робби встретила своего будущего супруга в 2013 году на съемках драмы о Второй мировой войне «Французская сюита», где Акерли был помощником режиссера. Спустя три года, в декабре 2016 года, они поженились. Примечательно, что пара не объявляла о своей помолвке. О беременности актрисы стало известно 7 июля.