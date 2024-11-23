Ричард Гир раскрыл подробности знакомства с Джулией Робертс

«Кажется, она снялась в одном фильме до этого, режиссер Гэри Маршалл свел нас, так мы встретились. Помню, как Джулия приехала ко мне в Нью-Йорк. Гэри сразу сказал, что Джулия хороша и обязательно мне понравится», — отметил Гир.