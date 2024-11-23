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Ричард Гир раскрыл подробности знакомства с Джулией Робертс

Гир рассказал, что познакомился с Робертс еще до съемок в «Красотке»
Ричард Гир и Джулия Робертс в фильме «Красотка»
Ричард Гир и Джулия Робертс в фильме «Красотка»Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Ричард Гир поделился впечатлениями от знакомства с актрисой Джулией Робертс, которое произошло за несколько дней до начала съемок фильма «Красотка», где они сыграли главные роли. Подробности первой встречи с ней он раскрыл в интервью телеведущему Джимми Фэллону.

75-летний артист рассказал, что впервые встретился с Робертс еще до съемок романтической комедии.

«Кажется, она снялась в одном фильме до этого, режиссер Гэри Маршалл свел нас, так мы встретились. Помню, как Джулия приехала ко мне в Нью-Йорк. Гэри сразу сказал, что Джулия хороша и обязательно мне понравится», — отметил Гир.

Ранее сообщалось, что фанатов Ричарда Гира напугал его внешний вид на гала-концерте City Harvest Gala 2024 в Нью-Йорке.