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Светлана Дружинина о своей госпитализации: «Я вас всех переживу»

88-летняя актриса и режиссер ответила на сообщения о своей болезни
Светлана Дружинина
Светлана ДружининаИсточник: PersonaStars

Актриса и режиссер Светлана Дружинина ответила на сообщения о своей госпитализации. Ее цитирует РЕН ТВ.

«Я вас всех переживу», — пообещала она.

88-летняя народная артистка России призвала не верить сведениям о ее «болезни», назвала слухи преувеличенными и заверила, что будет долго жить, потому что она спортивный и верующий человек.

«Будем жить долго и счастливо», — добавила она.

Ранее СМИ сообщали о госпитализации Дружининой, отмечая, что несколько лет она борется с онкологическим заболеванием.

Светлана Дружинина начинала карьеру в кино как актриса, сыграла телефонистку Анфису в ленте «Девчата»﻿ Юрия Чулюкина. После стала режиссером — Дружинина сняла ленты «Гардемарины, вперед!», «Виват, гардемарины!», «Гардемарины 3».

В октябре Дружинина уже опровергала информацию о том, что состояние ее здоровья ухудшилось.