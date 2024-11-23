Светлана Дружинина о своей госпитализации: «Я вас всех переживу»

Актриса и режиссер Светлана Дружинина ответила на сообщения о своей госпитализации. Ее цитирует РЕН ТВ.
«Я вас всех переживу», — пообещала она.
88-летняя народная артистка России призвала не верить сведениям о ее «болезни», назвала слухи преувеличенными и заверила, что будет долго жить, потому что она спортивный и верующий человек.
«Будем жить долго и счастливо», — добавила она.
Ранее СМИ сообщали о госпитализации Дружининой, отмечая, что несколько лет она борется с онкологическим заболеванием.
Светлана Дружинина начинала карьеру в кино как актриса, сыграла телефонистку Анфису в ленте «Девчата» Юрия Чулюкина. После стала режиссером — Дружинина сняла ленты «Гардемарины, вперед!», «Виват, гардемарины!», «Гардемарины 3».
В октябре Дружинина уже опровергала информацию о том, что состояние ее здоровья ухудшилось.