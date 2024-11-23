Глуховскому грозит уголовное дело из-за нарушения закона об иноагентах

В отношении российского писателя и сценариста Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) может быть возбуждено уголовное дело за нарушения закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.