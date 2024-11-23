«Он всегда говорил, что, может быть, однажды снимет фильм на английском языке… Но потом я совершенно неожиданно получила это электронное письмо. Педро написал мне и сказал: “Я снимаю этот фильм с Тильдой, и я бы хотел, чтобы ты в нем снялась”. Я и не подозревала, что это произойдет. Я посмотрела на мужа и сказала: “О боже, что мне ответить?” А он сказал: “Просто скажи “да””», — вспомнила Мур.