В отеле Four Seasons в Беверли-Хиллз состоялась ежегодная премия «Женщины Голливуда 2024», организованная журналом Elle. По традиции, издание отмечает заслуги самых успешных женщин шоу-бизнеса и кинематографа за прошедший год. Так, в этот раз они оценили творчество Деми Мур («Субстанция»), Селены Гомес («Эмилия Перес»), Синтии Эриво, Тильды Суинтон, Джулианны Мур и многих других.
Гостями вечера стали многие прославленные актрисы, среди которых, помимо вышеперечисленных, были Ева Лонгория, Зои Салдана, Сирша Ронан, Хелен Хант и многие другие.
Джулианна Мур призналась, что была очень рада сняться с Суинтон в фильме «Комната по соседству» у режиссера Педро Альмодовара. Эта картина стала первой англоязычной работой в творческой биографии постановщика.
«Он всегда говорил, что, может быть, однажды снимет фильм на английском языке… Но потом я совершенно неожиданно получила это электронное письмо. Педро написал мне и сказал: “Я снимаю этот фильм с Тильдой, и я бы хотел, чтобы ты в нем снялась”. Я и не подозревала, что это произойдет. Я посмотрела на мужа и сказала: “О боже, что мне ответить?” А он сказал: “Просто скажи “да””», — вспомнила Мур.
Мероприятие не смогла пропустить и Кэмерон Диаз, которая в последние годы редко выходит в свет. Актриса в этот вечер поднялась на сцену и заявила, что именно женщины меняют мир. Она также отметила, что рада встретиться со своими коллегами и провести с ними время.
Среди гостей был и российский актер Юра Борисов, а компанию ему составила Майки Мэдисон, партнерша по фильму «Анора». Недавно они также посетили премию почетных «Оскаров» Governors Awards.
Мэдисон призналась, что пока еще не может привыкнуть к повышенному вниманию после выхода картины режиссера Шона Бэйкера с ее участием.
«Мне нужно время, чтобы переварить и осознать свои чувства. Часто происходит что-то удивительное, и кто-нибудь спрашивает: “Что ты об этом думаешь?” А я отвечаю: “Я еще не знаю. Дайте мне пару дней”. Но я чувствую себя счастливой. Я взволнована», — цитирует актрису Variety.
Ранее Юра Борисов сравнил успех «Аноры» с победой на Олимпийских играх.