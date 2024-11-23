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Российский фильм получил три награды на кинофестивале в Каире

«Филателия» рассказывает историю девушки с ДЦП из морского северного города
Кадр из фильма «Филателия»
Кадр из фильма «Филателия»

Российский фильм «Филателия» получил три награды на 45-м Каирском международном кинофестивале, передает ТАСС.

Отмечается, что жюри во главе с оскароносным боснийским режиссером Данисом Тановичем присудило создательнице ленты Наталье Назаровой «Серебряную пирамиду» за лучшую режиссерскую работу, награды также получили исполнители главной женской и мужской ролей Алина Ходжеванова и Максим Стоянов.

При этом главный приз кинофестиваля — «Золотая пирамида» — достался румынскому фильму «Новый год, который не наступил», а «Бронзовой пирамидой» за наиболее обещающий дебют режиссера в кино была отмечена бразильская картина «Малу».

Кроме того, спецприз имени лауреата Нобелевской премии по литературе египетского писателя Нагиба Махфуза за лучший сценарий присудили итальянскому фильму «Виттория» .

«Филателия» рассказывает историю девушки с ДЦП из морского северного города, которая работает на почте, собирает марки и ждет возвращения отца из моря. Встреча с моряком Петром меняет ее жизнь.