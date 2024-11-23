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Неузнаваемый Петров играет потерявшего память бездомного: первые кадры

Смотрите первые кадры со съемок сериала «Камбэк»
Александр Петров в сериале «Камбэк»
Александр Петров в сериале «Камбэк»

Александр Петров приступил к съемкам в сериале «Камбэк» режиссера Динара Гарипова («Даркнет»). Актер, примеривший бороду, играет бездомного, который потерял память и даже не помнит своего имени. Однажды он проснулся в больнице с многочисленными травмами.

Герой вынужден скитаться по городу, но при этом не растерял человеческий вид и достоинство. Бездомного спасают старшеклассники, прозвавшие его Компотом за особую любовь к напитку из школьной столовой, где его подкармливает повариха.

Кадр из сериала «Камбэк»
Кадр из сериала «Камбэк»
Кадр из сериала «Камбэк»
Кадр из сериала «Камбэк»

Ребята хотят помочь ему вернуться к прежней жизни. Но «пройти этот квест и найти ключ» оказывается совсем не просто.

В сериале также снимается Алексей Чадов, которому досталась роль главного антагониста.

Кадр из сериала «Камбэк»
Кадр из сериала «Камбэк»

Точную дату премьеры восьмисерийного проекта создатели пока не называют.