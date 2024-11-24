57-летняя Литвинова снялась в полупрозрачном платье под снегом в Париже

Рената Литвинова в личном блоге опубликовала новое видео, которое было снято на балконе ее квартиры в Париже.
57-летняя актриса позировала в белоснежном полупрозрачном платье со струящимся низом и объемным верхом. Наряд подчеркнул точеную фигуру кинозвезды.
Актриса зачесала волосы назад и уложила их в форме «голливудской волны», а также сделала нежный макияж. Литвинова позировала, облокотившись на перила балкона и глядя вдаль. На улице в это время шел снег.
«В Париже идет снег», — лаконично подписала ролик звезда.
Поклонники в очередной раз заметили, что Литвинова очень стройная, а некоторые начали переживать, чтобы артистка не заболела, позируя в легком платье на открытом балконе.
Напомним, в 2022 году Рената Литвинова переехала в столицу Франции. В Париже она играет в театре, занимается собственными проектами и принимает участие в модных показах. За эти два года актриса несколько раз приезжала в Россию, чтобы навестить свою мать.