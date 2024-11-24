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57-летняя Литвинова снялась в полупрозрачном платье под снегом в Париже

Актриса снялась на балконе своей парижской квартиры
Рената Литвинова, фото: соцсети
Рената Литвинова, фото: соцсети

Рената Литвинова в личном блоге опубликовала новое видео, которое было снято на балконе ее квартиры в Париже.

57-летняя актриса позировала в белоснежном полупрозрачном платье со струящимся низом и объемным верхом. Наряд подчеркнул точеную фигуру кинозвезды.

Актриса зачесала волосы назад и уложила их в форме «голливудской волны», а также сделала нежный макияж. Литвинова позировала, облокотившись на перила балкона и глядя вдаль. На улице в это время шел снег.

«В Париже идет снег», — лаконично подписала ролик звезда.

Поклонники в очередной раз заметили, что Литвинова очень стройная, а некоторые начали переживать, чтобы артистка не заболела, позируя в легком платье на открытом балконе.

Напомним, в 2022 году Рената Литвинова переехала в столицу Франции. В Париже она играет в театре, занимается собственными проектами и принимает участие в модных показах. За эти два года актриса несколько раз приезжала в Россию, чтобы навестить свою мать.