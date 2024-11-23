Юра Борисов сравнил успех фильма «Анора» с победой на Олимпийских играх

Юра Борисов стал героем нового выпуска американского журнала Interview и рассказал о своем участии в фильме «Анора» режиссера Шона Бэйкера. Журналисты издания поинтересовались у актера, говорят ли в России о картине и знают ли, что она получила главный приз на Каннском кинофестивале.