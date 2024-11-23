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Юра Борисов сравнил успех фильма «Анора» с победой на Олимпийских играх

Актер признался, что в России люди поздравляют его в связи с участием в голливудском фильме

Юра Борисов стал героем нового выпуска американского журнала Interview и рассказал о своем участии в фильме «Анора» режиссера Шона Бэйкера. Журналисты издания поинтересовались у актера, говорят ли в России о картине и знают ли, что она получила главный приз на Каннском кинофестивале.

«Да. Многие люди в России были очень рады успеху “Аноры”, поздравляли меня в магазинах, на заправках, на улице. Это как победа на Олимпийских играх», — признался Борисов.

В центре сюжета фильма — молодая стриптизерша Анора (Майки Мэдисон), работающая в клубе на Брайтон-Бич. Там она знакомится с 21-летним сыном русского олигарха (Марк Эйдельштейн). Между молодыми людьми возникает симпатия, перетекающая в спонтанное решение пожениться, что вызывает скандал в семье жениха.

Родители (Дарья Екамасова и Алексей Серебряков), узнав об импульсивном поступке Ивана, пытаются заставить его аннулировать брак и приставляют к нему своих людей, в числе которых оказывается немногословный «решала» Игорь (Юра Борисов).

Премьера «Аноры» состоялась в мае на Каннском кинофестивале, где фильм получил главный приз — «Золотую пальмовую ветвь». Кинолента может попасть в несколько номинаций премии «Оскар», а Борисов — претендентом на звание лучшего актера второго плана.