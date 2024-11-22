Появились новые кадры с Яковлевой и Гармашем со съемок «Чебурашки 2»

Съемки проходят в парке «Дендрарий» и в санатории «Орджоникидзе», где по сюжету фильма живет и работает Гена — к его роли вернулся Сергей Гармаш. Среди новых сочинских локаций — парк «Ривьера» и парк имени Фрунзе (Хоста), «Сад российско-японской дружбы», а также музей Н. А. Островского, каньон Псахо (Сочи) и горно-лесной массив Красной Поляны.