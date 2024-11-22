Ева Лонгория в сверкающем золотом платье с голыми плечами вышла в свет

Ева Лонгория посетила премию «Женщины Голливуда 2024», организованную журналом Elle. На мероприятии, которое прошло в Лос-Анджелесе, 49-летняя актриса появилась в золотом сверкающем платье в пол на одно плечо и с вырезом на спине от Ральфа Лорена.
Наряд подчеркнул стройную фигуру Лонгории и ее загорелую кожу. Звезда «Отчаянных домохозяек» распустила волосы и сделала вечерний макияж. Поклонники оценили образ кинодивы и отметили, что она очень молодо выглядит.
На мероприятии актриса успела пообщаться со своими коллегами и сделать с ними фото. В их числе оказались Деми Мур, Джулианна Мур, Мелани Гриффит и другие знаменитости.
На премии «Женщины Голливуда 2024» были отмечены именитые женщины, чья «смелая работа вдохновляла и воодушевляла» в этом году. Среди них — Селена Гомес, Деми Мур, Синтия Эриво, Джулианна Мур, Тильда Суинтон и многие другие.