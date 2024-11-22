Ева Лонгория в сверкающем золотом платье с голыми плечами вышла в свет

Ева Лонгория посетила премию «Женщины Голливуда 2024», организованную журналом Elle. На мероприятии, которое прошло в Лос-Анджелесе, 49-летняя актриса появилась в золотом сверкающем платье в пол на одно плечо и с вырезом на спине от Ральфа Лорена.