Звезда «Медведя» снялся в рекламе с ложкой во рту и вызвал ажиотаж в сети

В январе стало известно, что Calvin Klein заработал миллионы долларов на первой съемке с Джереми Алленом Уайтом, в которой он попозировал в трусах-боксерах. Выяснилось, что марка обогатилась на 12,7 миллиона долларов за 48 часов после запуска кампании 4 января. Кроме того, официальные аккаунты в социальных сетях бренда принесли ей около 3 миллионов долларов.