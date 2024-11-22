Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Анджелина Джоли дала редкий комментарий о своих детях

Актриса воспитывает шестерых детей
Анджелина Джоли с детьми: сыновьями Мэддоксом и Ноксом и дочерьми Вивьен, Захарой и Шайло
Анджелина Джоли с детьми: сыновьями Мэддоксом и Ноксом и дочерьми Вивьен, Захарой и ШайлоИсточник: Rex / Fotodom.ru

Анджелина Джоли стала героиней нового выпуска шоу Good Morning America. Журналист поинтересовался у 49-летней актрисы, есть ли в ее жизни что-нибудь, что могло бы сравниться с любовью Марии Каллас, которую она играет в фильме «Мария», к пению.

В ответ Джоли заявила, что ее дети для нее важнее всего в жизни.

«Это мое счастье. Можете забрать у меня все остальное. Любые другие вещи не важны», — сказала актриса.

Анджелина Джоли — мама шестерых детей. Трое из них — сыновья Мэддокс и Пакс, а также дочь Захара — являются приемными. Дочь Шайло и близнецов Вивьен и Нокса она родила от актера Брэда Питта, с которым начала строить отношения в 2004 году.

Спустя десять лет актеры сыграли свадьбу, но через два года звезда франшизы «Малефисента» подала на развод, который официально завершился в 2019-м.

Ранее Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет с 16-летним сыном Ноксом. Они появились на вручении почетных «Оскаров».