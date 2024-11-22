Анджелина Джоли — мама шестерых детей. Трое из них — сыновья Мэддокс и Пакс, а также дочь Захара — являются приемными. Дочь Шайло и близнецов Вивьен и Нокса она родила от актера Брэда Питта, с которым начала строить отношения в 2004 году.