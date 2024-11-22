Анджелина Джоли стала героиней нового выпуска шоу Good Morning America. Журналист поинтересовался у 49-летней актрисы, есть ли в ее жизни что-нибудь, что могло бы сравниться с любовью Марии Каллас, которую она играет в фильме «Мария», к пению.
В ответ Джоли заявила, что ее дети для нее важнее всего в жизни.
«Это мое счастье. Можете забрать у меня все остальное. Любые другие вещи не важны», — сказала актриса.
Анджелина Джоли — мама шестерых детей. Трое из них — сыновья Мэддокс и Пакс, а также дочь Захара — являются приемными. Дочь Шайло и близнецов Вивьен и Нокса она родила от актера Брэда Питта, с которым начала строить отношения в 2004 году.
Спустя десять лет актеры сыграли свадьбу, но через два года звезда франшизы «Малефисента» подала на развод, который официально завершился в 2019-м.
Ранее Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет с 16-летним сыном Ноксом. Они появились на вручении почетных «Оскаров».