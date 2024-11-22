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Звезду «Блондинки» засняли за поцелуем с пасынком президента Кубы

Пару застали за поцелуями на прогулке в Мадриде
Ана де Армас
Ана де АрмасИсточник: Legion-Media.ru

Актрису Ану Де Армас заметили за поцелуем с пасынком президента Кубы Мануэлем Анидо Куэста. Об этом сообщает People.

Пару застали за поцелуями на прогулке в Мадриде. Их роман начался несколько месяцев назад. Звезда фильма «Блондинка» была одета в белоснежное пальто, а в руки взяла сумку Louis Vuitton. Волосы она распустила и сделала легкий нюдовый макияж. А ее бойфренд предпочел пальто, брюки и ботинки черного цвета.

Папарацци засняли влюбленных, когда те прошлись по магазинам, поужинали в ресторане и отправились на вечернюю прогулку.

С 2011 по 2013 год актриса была замужем за актером Марком Клотетом. С середины 2013 до середины 2014 года Ана встречалась с испанским режиссером и сценаристом Дэвидом Виктори. У нее были отношения с американским букером Франклином Латтом с 2015 по 2016 год. С 2017 по 2018 год де Армас была в отношениях с кубинским художником Алехандро Пиньейру Белло. В январе 2021 года Ана де Армас рассталась с актером Беном Аффлеком после нескольких месяцев отношений. Весной того же года стало известно о новом романе актрисы с вице-президентом онлайн-сервиса для знакомств Tinder Полом Букадакисом.