Селена Гомес снялась в прозрачном кружевном платье в душе

Селена Гомес приняла участие в смелой фотосессии и дала интервью журналу Perfect.
На обложке издания 32-летняя актриса появилась в серебристом лифе, поверх которого надела черную кожаную куртку. Она небрежно уложила волосы и сделала нюдовый макияж.
На еще одном черно-белом снимке Гомес предстала в белом кружевном платье. Она позировала в душевой кабине. Кроме того, звезда обнажилась для фотосессии, прикрывшись белоснежным одеялом. Такой необычной образ она дополнила кеппи с золотыми деталями и черными большими камнями.
Главный редактор издания Кэти Гранд призналась, что всегда мечтала сделать интервью и обложку с актрисой, и после успеха в Каннах фильма «Эмилия Перес», в котором Гомес сыграла одну из главных ролей, решила исполнить свое желание. По мнению журналистки, Селена Гомес является иконой своего поколения.
«Для миллионов поклонников Селена — идеальная, волшебная женщина из соседнего дома. Мы были бы рады посвятить ей специальный выпуск», — отметила Гранд.
Напомним, Селена Гомес — известная американская актриса и певица. Она знакома зрителям по таким кинопроектам, как «Волшебники из Вэйверли Плэйс», «Программа защиты принцесс», «Отвязные каникулы», «Убийства в одном здании» и другим.