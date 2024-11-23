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Селена Гомес снялась в прозрачном кружевном платье в душе

Актриса стала героиней фотосессии для глянца

Селена Гомес приняла участие в смелой фотосессии и дала интервью журналу Perfect.

На обложке издания 32-летняя актриса появилась в серебристом лифе, поверх которого надела черную кожаную куртку. Она небрежно уложила волосы и сделала нюдовый макияж. 

На еще одном черно-белом снимке Гомес предстала в белом кружевном платье. Она позировала в душевой кабине. Кроме того, звезда обнажилась для фотосессии, прикрывшись белоснежным одеялом. Такой необычной образ она дополнила кеппи с золотыми деталями и черными большими камнями.

Главный редактор издания Кэти Гранд призналась, что всегда мечтала сделать интервью и обложку с актрисой, и после успеха в Каннах фильма «Эмилия Перес», в котором Гомес сыграла одну из главных ролей, решила исполнить свое желание. По мнению журналистки, Селена Гомес является иконой своего поколения.

«Для миллионов поклонников Селена — идеальная, волшебная женщина из соседнего дома. Мы были бы рады посвятить ей специальный выпуск», — отметила Гранд.

Напомним, Селена Гомес — известная американская актриса и певица. Она знакома зрителям по таким кинопроектам, как «Волшебники из Вэйверли Плэйс», «Программа защиты принцесс», «Отвязные каникулы», «Убийства в одном здании» и другим.