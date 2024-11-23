Селена Гомес снялась в прозрачном кружевном платье в душе

На еще одном черно-белом снимке Гомес предстала в белом кружевном платье. Она позировала в душевой кабине. Кроме того, звезда обнажилась для фотосессии, прикрывшись белоснежным одеялом. Такой необычной образ она дополнила кеппи с золотыми деталями и черными большими камнями.