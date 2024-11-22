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«Это повод позвать друзей и выпить». Бортко о лишении госнаград Украины

По словам режиссера, он испытал чувство гордости, когда узнал, что Владимир Зеленский своим указом лишил его украинских государственных наград
Владимир Бортко
Владимир БорткоИсточник: PersonaStars

Москва, 22 ноября. /ТАСС/. Советский и российский режиссер, сценарист, народный артист РФ Владимир Бортко испытал гордость, узнав, что Владимир Зеленский своим указом лишил его государственных наград Украины. Об этом сам режиссер заявил ТАСС.

По словам Бортко, он испытал чувство гордости, когда узнал о лишении его государственных наград Украины.

«Вот это повод позвать друзей и выпить, — засмеялся режиссер. — Я — народный артист России и этим горжусь, и лауреат государственной премии России, что мне очень приятно, так как я российский человек».

Ранее Зеленский подписал принятый в среду Верховной радой закон о лишении государственных наград за популяризацию РФ. Так, государственных наград Украины, помимо Бортко, были лишены певцы Николай Баскова, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Таисия Повалий и другие. 