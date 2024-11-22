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Актера документального сериала о мошенниках развели мошенники

Актер Субботин перевел мошенникам 12 тысяч рублей
Андрей Субботин
Андрей СубботинИсточник: Газета.Ру

Снявшегося в документальном сериале о мошенниках актера Андрея Субботина развели телефонные мошенники, рассказал Telegram-канал Mash.

В фильме, уточняет канал, Субботин рассказывал о принципах работы и уловках колл-центров и мерах предосторожности, которые могут спасти от мошенников.

По данным Mash, Субботин нашел в сети объявление о продаже записи лекции. Ему прислали форму для предоплаты заказа, в которую актер ввел данные своей банковской карты и текст SMS-сообщения, после чего с карты было списано 12 тысяч рублей.

По заявлению звезды полицейские проводят проверку.

Накануне актер сериала «Глухарь» Николай Трифилов из-за мошенников лишился денег на лечение рака. По данным канала Mash, Трифилов с 2014 года боролся с раком кишечника, после вышел в ремиссию. Деньги он откладывал на случай рецидива и возможной операции.