Примечательно, что на главную роль в фильме «Побудь в моей шкуре» режиссер и клипмейкер Джонатан Глейзер рассматривал несколько голливудских красавиц, среди которых были Джемма Артертон, Ева Грин, Меган Фокс, Оливия Уайлд и другие. А вот на роли жертв Лоры Глейзер обошелся без кастинга. Он установил в фургоне скрытые камеры и по завершении говорил всем участникам процесса, что они оказались в кино. При этом фильм довольно жуткий и понравится далеко не каждому зрителю.