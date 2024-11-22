Свою карьеру Скарлетт Йоханссон начала в девять лет, и чаще всего ей предлагали роковых красоток и соблазнительниц. В какой-то мере этому поспособствовал Вуди Аллен, долгое время сотрудничавший с актрисой. Но Скарлетт доказала, что может украсить собой и блокбастеры, и психологические драмы.
22 ноября двукратная номинантка на премию «Оскар» Скарлетт Йоханссон отмечает 40-летний юбилей. В честь дня рождения звезды расскажем о фильмах, где она появилась в нетипичных для себя образах.
1. «Трудности перевода» (2003)
В центре сюжета драмы про одиночество в толпе, — немолодой актер Боб Харрис (Билл Мюррей), который прилетает в Японию на съемки рекламного ролика. В отеле он встречается с Шарлоттой (Скарлетт Йоханссон) и ее мужем Джоном (Джованни Рибизи), который все время занят работой. Несмотря на то, что между Бобом и Шарлоттой возникает симпатия, назвать героиню Йоханссон соблазнительницей здесь сложно.
Работа Софии Копполы «Трудности перевода» раскрыла Скарлетт с новой стороны. Режиссер пригласила актрису без проб, хотя где-то и опасалась, что старлетка не справится. Йоханссон справилась и получила награду Британской киноакадемии, а фильм за лучший сценарий удостоился премии «Оскар».
2. «Побудь в моей шкуре» (2013)
Концептуальное творение про Лору (Скарлетт Йоханссон), которая подбирает автостопщиков на трассе, и их потом засасывает таинственная черная жижа, вышел в 2013 году. Как оказалось, брюнетка с огромными зелеными глазами всего лишь выполняет приказы инопланетной сущности, которая приняла человеческий облик.
Примечательно, что на главную роль в фильме «Побудь в моей шкуре» режиссер и клипмейкер Джонатан Глейзер рассматривал несколько голливудских красавиц, среди которых были Джемма Артертон, Ева Грин, Меган Фокс, Оливия Уайлд и другие. А вот на роли жертв Лоры Глейзер обошелся без кастинга. Он установил в фургоне скрытые камеры и по завершении говорил всем участникам процесса, что они оказались в кино. При этом фильм довольно жуткий и понравится далеко не каждому зрителю.
3. «Она» (2013)
Фантастическая драма Спайка Джонса рассказывает о писателе Теодоре (Хоакин Феникс). Он разводится с женой и своими переживаниями делится с операционной системой по имени Саманта (Скарлетт Йоханссон). Неожиданно искусственный интеллект начинает сопереживать Теодору и постепенно становится главным «человеком» в его жизни. Роман с виртуальной помощницей венчает неожиданный финал, а фильм заставляет задуматься о том, к чему однажды приведут новые технологии.
В картине «Она» Йоханссон лишь озвучила Саманту. Однако это не помешало ей стать лауреатом премии «Сатурн» за лучшую женскую роль второго плана. Некоторые российские зрители отметили, что ради голоса Скарлетт, который, как известно, чуть с хрипотцой, смотрели фильм с субтитрами.
4. «Люси» (2014)
Разнообразия в фильмографию актрисы добавил проект Люка Бессона. В центре сюжета сексапильная блондинка Люси, в организме которой случайно оказывается огромная доза странного препарата. Теперь у девушки есть суперсила и другие способности, которые делают ее самым разумным и самым опасным на планете созданием.
Долгое время «Люси» считалась одним из самых высокобюджетных в Голливуде проектов. При этом мнения критиков по поводу работы Бессона разошлись. Одни полагали, что сюжет довольно банальный, другие отмечали, что «Люси» гораздо лучше остальных кассовых блокбастеров. Единственное, в чем стороны сошлись, — Йоханссон с ролью справилась и показала, что может играть не только легкомысленных красоток.
5. «Призрак в доспехах» (2017)
В фантастическом боевике Йоханссон изобразила наделенного разумом киборга. Героиня Скарлетт Мира принимает решение служить добру и бороться с самыми опасными преступниками. Со временем она понимает, что настоящий злодей находится рядом с ней.
Изначально на роль рассматривалась Марго Робби, но актриса предпочла «Отряд самоубийц». Наверное, не зря, так как «Призрак в доспехах» провалился и не получил ни одной награды, тем не менее на Йоханссон в образе жгучей брюнетки посмотреть стоит.
6. «Кролик Джоджо» (2019)
Сюжет драмы Тайки Вайтити повествует о Рози Бетцлер и ее сыне Йоханнесе по прозвищу Джоджо. События происходят в фашистской Германии, и убеждения делят семью на два лагеря. Все меняется, когда мальчик узнает о страшной смерти матери.
«Кролик Джоджо» — вдохновляющая история о материнстве и воспитании детей в тяжелые времена. Йоханссон признавалась, что на съемках представляла свою дочь Роуз, которая родилась в браке с журналистом Роменом Дориаком. Картина собрала несколько наград, в том числе «Оскар» за лучший адаптированный сценарий, и множество положительных откликов от критиков.
7. «Брачная история» (2019)
В центре сюжета «Брачная история» — театральный режиссер Чарли Барбер (Адам Драйвер) и его главная актриса, а также муза и жена Николь (Скарлетт Йоханссон). Супруги решаются на развод и на первый план выходят споры из-за их общего сына.
Скарлетт, дважды пережившая развод, мастерски показала эмоциональное состояние Николь, и, по мнению критиков, раскрылась с новой стороны. Драма, которую часто сравнивают с картиной «Крамер против Крамера», получила шесть номинаций на премию «Оскар», но забрала только одну. Сыгравшая адвоката героини Йоханссон Лора Дерн стала лучшей актрисой второго плана.