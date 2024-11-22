Артур Смольянинов рассказал о падении доходов в эмиграции

«Я приехал не совсем в никуда: люди меня знали, мне очень быстро помогли. Люди стремились мне помочь. Это было, конечно, сложно и продолжает быть сложно, но, тем не менее, гораздо легче, чем для тысяч других не менее талантливых людей, просто менее известных, чем я», — подчеркнул Смольянинов.