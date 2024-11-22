Сам актер не считал своего героя отъявленным злодеем: у Кецилия, по его мнению, просто был свой взгляд на то, как сделать мир лучше. Образу мистического персонажа выразительности добавил грим, над которым трудились по три часа в день. Мадс также признался, что эта роль — одна из самых тяжелых в его карьере из-за сложных трюковых сцен, которые приходилось выполнять самому.