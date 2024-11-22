У себя на родине в Дании Мадс больше известен как драматический актер. Голливуд же увидел в Миккельсене отрицательную харизму, поэтому частенько эксплуатирует его внешность, чтобы изобразить разного рода злодеев. Актер как-то высказался, что всему виной датский акцент, который придает его героям особую чертовщину.
В 2025 году Мадс Миккельсен разменяет седьмой десяток. В день 59-летия звезды вспоминаем самых его ярких негодяев.
1. Ле Шифр («Казино Рояль»)
В рейтингах самых выразительных кинозлодеев Ле Шифр из фильма «Казино Рояль» занимает не последнее место. Гений преступного мира и достойный противник Джеймса Бонда не сдается, даже оказавшись в самом отчаянном положении. Его острые скулы и пронзительный взгляд притягивают столько же внимания, что и Агент 007, порой даже затмевая его.
Кстати, этой звездной роли у Миккельсена могло бы и не быть. По словам артиста, он заснул в самолете, читая сценарий очередного фильма про Бонда, и забыл бумаги на борту. Актеру повезло, что уборщик выбросил сценарий, даже не заглянув в него. Если бы важный документ попал к более заинтересованному лицу, то ситуация могла обернуться скандалом.
2. Рошфор («Мушкетеры»)
В режиссерское кресло приключенческого боевика «Мушкетеры», премьера которого состоялась осенью 2011 года, сел постановщик «Обители зла» и муж Миллы Йовович Пол У. С. Андерсон, поэтому в интерпретации классики Атос, Портос и Арамис умеют не только фехтовать, но и владеют приемами восточных единоборств. Ну и роль Леди Винтер тоже досталась супруге режиссера.
Мадсу отвели образ коварного Рошфора, и его злодей изощренно портил жизнь мушкетерам. А дрался приспешник Ришелье куда более виртуозно, чем его враги, как считают зрители. Фильм не получил большого успеха, зато понравился Квентину Тарантино, который внес его в список самых лучших, по его мнению, картин.
3. Найджел («Опасная иллюзия»)
В драматическом фильме с элементами магического реализма «Опасная иллюзия» Мадс сыграл румынского бандита. По сюжету герой Шайи ЛаБафа, чтобы заглушить боль от потери матери, едет в Бухарест, где встречает девушку своей мечты (Эван Рэйчел Вуд), но она замужем за властным и жестоким человеком по имени Найджел (Мадс Миккельсен). Он угрожает парню жестокой расправой, за которую никто ему ничего не сделает.
Дебютный фильм Фредрика Бонда получил разгромную критику. Но персонажа Миккельсена, у которого в сердце, как выясняется потом, не только ненависть, но и любовь, запомнили.
4. Доктор Ганнибал Лектер («Ганнибал»)
Конечно, Миккельсен не избежал сравнения с Энтони Хопкинсом, но заслужил немало лестных отзывов. Его Лектер моложе и хладнокровнее, он не стремится обаять и понравиться, а сразу демонстрирует свою хищную заинтересованность. Да и лицо актера подходит для того, чтобы изображать психопата с хорошими манерами, которого в первом сезоне не может раскусить даже профайлер Уилл Грэм (Хью Дэнси).
Сериал «Ганнибал» вышел в 2013 году, его планировали растянуть на семь лет, но из-за спада интереса к нему проект был закрыт после третьего сезона. Есть предположение, что создатели просто не смогли решить вопрос авторских прав на Клариссу Старлинг, которая должна была появиться в четвертом сезоне. Кстати, все блюда в сериале Мадс готовил сам, обучаясь кулинарии у профессионала.
5. Кецилий («Доктор Стрэндж»)
Супергеройский фильм «Доктор Стрэндж» вышел в мировой прокат осенью 2016 года и был благосклонно принят публикой, что подтверждают многомиллиардные сборы. Поскольку жанр предполагает некоторую рафинированность героев, на роль антагониста Кецилия пригласили Мадса Миккельсена.
Сам актер не считал своего героя отъявленным злодеем: у Кецилия, по его мнению, просто был свой взгляд на то, как сделать мир лучше. Образу мистического персонажа выразительности добавил грим, над которым трудились по три часа в день. Мадс также признался, что эта роль — одна из самых тяжелых в его карьере из-за сложных трюковых сцен, которые приходилось выполнять самому.
6. Мэр Прентис («Поступь хаоса»)
Фантастический фильм 2021 года «Поступь хаоса» рассказывает о будущем, где люди колонизируют другие планеты. Главный герой Тодд (Том Холланд) — обитатель городка, в котором после страшного вируса выжили только мужчины. Однажды Тодд встречает в лесу потерпевшую кораблекрушение девушку (Дэйзи Ридли). Он хочет помочь ей добраться до другого города, но мэр поселения Прентис, которого и сыграл Миккельсен, выступает против.
Яркие персонажи, погони и разгадка тайны шума, который слышат выжившие, увы, не спасли фильм от негативных отзывов.
7. Грин-де-Вальд («Фантастические твари: Тайны Дамблдора»)
Выход фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» сопровождался интригами. Из-за так называемой отмены Джонни Деппа звезду вынудили отказаться от продолжения работы. Найти достойную замену актеру оказалось задачей такой же фантастической. Но поклонники вселенной Гарри Поттера считают, что Мадс Миккельсен достойно воплотил образ Геллерта Грин-де-Вальда.
Есть даже мнение, что датчанина надо было брать во франшизу с самого начала. Он очень органично смотрится в роли коварного волшебника, который наслаждается своим могуществом. Но все же Мадсу немного не хватило эксцентрики Деппа.
8. Доктор Воллер («Индиана Джонс и колесо судьбы»)
Культовый боевик об археологе с наклонностями авантюриста получил продолжение в виде пятого фильма под названием «Индиана Джонс и колесо судьбы». В новой части Миккельсен играет ученого-нациста Юргена Воллера — главного антагониста Джонса. Они оба охотятся за циферблатом судьбы, который может поменять ход истории.
В этой истории Миккельсен особенно омерзителен, так как на кадрах появляется в офицерской форме Третьего рейха. Критики даже посчитали, что Мадса и актрису Фиби Уоллер-Бридж специально пригласили, чтобы оттянуть на себя все внимание, так как снимать экшн с престарелым Харрисоном Фордом было не самой удачной идеей.