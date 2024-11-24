Придумали и сняли сериал о том, как очередные «пацаны» разбивают свои и чужие судьбы о жестокое время, создатели «Фишера» и «Черной весны» Сергей Тарамаев и Любовь Львова. Получилось не только драматично, но весело и музыкально. Нельзя без улыбки наблюдать за тем, как Александр Яценко художественно исполняет «Я не забуду тебя никогда», а Софья Лебедева размазывает тушь под «Не плачь» Булановой.