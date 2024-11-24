«Дети перемен»
В центре семейной драмы с бандитским отливом «Дети перемен» — сыновья простой, но пылкой женщины Флоры (Виктория Исакова). Все трое — от разных отцов. Старший Петя (Слава Копейкин) трется в бригаде местного авторитета-психопата (Тимофей Трибунцев). Талантливый художник Юра (Макар Хлебников) дружит с эстетствующим библиотекарем (Лев Зулькарнаев) и решительным опером (Кузьма Котрелев). Младшему Руслану (Хетаг Хинчагов) передалась от отца-торгаша страсть к коммерции. В суровые 1990-е братья выберут разные пути и не всегда окажутся на одной стороне.
Придумали и сняли сериал о том, как очередные «пацаны» разбивают свои и чужие судьбы о жестокое время, создатели «Фишера» и «Черной весны» Сергей Тарамаев и Любовь Львова. Получилось не только драматично, но весело и музыкально. Нельзя без улыбки наблюдать за тем, как Александр Яценко художественно исполняет «Я не забуду тебя никогда», а Софья Лебедева размазывает тушь под «Не плачь» Булановой.
«Уроки китайского»
Герой «Уроков китайского», симпатичный студент-рохля Никита (Денис Никитин), после смерти мамы переезжает к отцу, известному ученому-фармакологу. Симачев-старший (Артем Ткаченко) как раз заканчивает важный проект, которым интересуются опасные люди. Чтобы обезопасить сына, он приставляет к нему телохранительницу (Александра Немчинова) из серьезного китайского клана. Девушка с повадками киллера пытается освоиться в беззаботном студенческом сообществе.
Постановщиком сериала стал Иван Макаревич, раньше работавший только с коротким метром. Это редкий проект, выдвинувший на первый план не растиражированных молодых актеров. Впрочем, в касте нашлось место также Анне Слю, Анне Михалковой и Дане Киселеву.
«Шеф»
Кулинарное драмеди «Шеф» рассказывает про молодого повара-перфекциониста Кая Федорова (Денис Прытков), мечтающего победить в самом крутом гастрономическом конкурсе страны. Но из-за придирчивого гостя все идет наперекосяк, и Кая больше не берут ни в один ресторан. Чтобы открыть собственное заведение, ему нужен кредит. Чтобы взять кредит, необходима хоть какая-то работа. Так первоклассный шеф, стажировавшийся в Амстердаме и Париже, оказывается поваром в женской исправительной колонии.
Российский «Шеф» до боли напоминает американского «Медведя». Так же во флешбэках всплывают травмы героя, так же он трет лицо и пытается сделать все идеально. Есть и различия, но небольшие. Героя Джереми Аллена Уайта окружают члены его дисфункциональной и раздражающей семьи, а вокруг персонажа Прыткова — не менее проблемный преступный контингент. Актрис на роль зэчек подобрали со вкусом, их играют Валери Зоидова, Ирина Рахманова, Марина Клещева, Кира Медведева.