Линдси Лохан раскритиковали за макияж на шоу: «Избавилась от веснушек»

Актрису Линдси Лохан раскритиковали за замазывание тоном веснушек на лице. Снимками она поделилась в соцсети.
Линдси Лохан раскритиковали за макияж на шоу. По мнению подписчиков, актриса стала чаще скрывать веснушки.
«Веснушки, наверное, случайно замазали кремом», «Необычно смотрится», «Зачем столько макияжа? Оставь лицо в покое» — написали они.
Прошлым летом Линдси Лохан родила сына от своего мужа, бизнесмена Бадера Шаммаса, с которым звезда познакомилась в 2019 году. Мальчика назвали арабским именем Луай, что в переводе означает «защитник». Впервые о беременности актрисы стало известно в марте 2023 года. Шаммас сделал Лохан предложение через два года после знакомства, а в 2022-м пара официально оформила свои отношения.
Накануне Линдси Лохан вышла в свет в полупрозрачном платье с глубоким декольте.