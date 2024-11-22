58-летняя Сальма Хайек снялась в мини-платье с глубоким декольте

Актриса Сальма Хайек в мини-платье снялась на стуле. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
58-летняя Хайек позировала в струящемся мини-платье оттенка шампань с глубоким декольте. Волосы она распустила и сделала вечерний макияж с угольно-черными стрелками.
Звезда состоит в браке с бизнесменом Франсуа-Анри Пино, который возглавляет компанию PPR. В 2007 году актриса официально объявила о помолвке с ним, через полгода родила первенца, дочь Валентину, а спустя несколько месяцев после этого события сообщила о расставании с возлюбленным. Однако паре удалось уладить все конфликты и сохранить семью. Они официально расписались в 2009 году в День Святого Валентина на гражданской церемонии в мэрии шестого округа Парижа, а позже отпраздновали свадьбу в Венеции.
Актриса заявляла, что муж по-прежнему ею восхищается, и это придает дополнительную уверенность. По словам Хайек, она тоже гордится собой и не собирается грустить из-за возраста.