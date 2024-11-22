Актеру Анатолию Белому вновь отказали в снятии статуса иноагента

По информации из судебных документов, в рамках заседания суд изучил публикации актера в социальных сетях, в которых он выступает против специальной военной операции России на территории Украины. Доводы представителя актера о незаконности принятого решения из-за неполучения его доверителем распоряжения Минюста суд не убедили, говорится в публикации.