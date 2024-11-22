Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актеру Анатолию Белому вновь отказали в снятии статуса иноагента

Сейчас артист проживает в Израиле
Анатолий Белый
Анатолий Белый

Мосгорсуд утвердил отказ актеру Анатолию Белому (Вайсман) в снятии с него статуса иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участников процесса.

По его словам, Вайсману было отказано в удовлетворении жалобы.

По информации из судебных документов, в рамках заседания суд изучил публикации актера в социальных сетях, в которых он выступает против специальной военной операции России на территории Украины. Доводы представителя актера о незаконности принятого решения из-за неполучения его доверителем распоряжения Минюста суд не убедили, говорится в публикации.

В предыдущий раз Замоскворецкий суд в Москве отказался исключать из реестра иноагентов актера Анатолия Белого в октябре.

Минюст РФ признал актера Белого иностранным агентом 15 декабря 2023 года. Сейчас артист проживает в Израиле.

Актер играл в МХТ (Московский художественный театр), снимался в сериалах «Бригада», «Волкодав» и фильмах «О чем еще говорят мужчины», «Универ. 10 лет спустя», «Колл-центр».