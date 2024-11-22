55-летняя Кейт Бланшетт в бюстгальтере снялась с метлой

До этого звезда «Властелина колец» вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в платье, палитра которого напоминает цвета палестинского флага. Бланшетт появилась в наряде на премьере фильма «Ученик. Восхождение Трампа» в Каннах. Интернет-пользователи восприняли выход актрисы как политическое заявление. При этом сама Бланшетт не стала комментировать эту информацию.