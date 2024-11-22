55-летняя Кейт Бланшетт в бюстгальтере снялась с метлой

Голливудская актриса Кейт Бланшетт в бюстгальтере снялась с метлой для глянца.
55-летняя Бланшетт стала лицом нового выпуска журнала Cap 74024. На обложке голливудская актриса позировала в кардигане и шапке. Знаменитость держала в руках кошку. На одной из страниц издания артистка стояла в черном бюстгальтере и легинсах с метлой в руках. Ей закололи волосы и сделали естественный макияж.
В конце августа Кейт Бланшетт посетила закрытый ужин Armani Beauty, который прошел в рамках Венецианского кинофестиваля. Актриса выбрала для светского мероприятия топ из кристаллов, который дополнила черными широкими брюками с завышенной талией, лодочками и бриллиантовыми серьгами.
До этого звезда «Властелина колец» вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в платье, палитра которого напоминает цвета палестинского флага. Бланшетт появилась в наряде на премьере фильма «Ученик. Восхождение Трампа» в Каннах. Интернет-пользователи восприняли выход актрисы как политическое заявление. При этом сама Бланшетт не стала комментировать эту информацию.
Ранее сообщалось, что Кейт Бланшетт сыграет в спектакле по пьесе Чехова.