Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо воссоединились спустя 27 лет после «Титаника»

Актер пришел поддержать коллегу и подругу на премьере фильма «Великая»
Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо
Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприоИсточник: Getty Images

Кейт Уинслет презентовала фильм «Великая» со своим участием. Премьера картины состоялась в кинотеатре Harmony Gold в Лос-Анджелесе. Актрису на мероприятии поддержал ее друг и коллега Леонардо ДиКаприо, с которым она познакомилась в 1997 году во время съемок «Титаника».

Актеры поддерживают дружеские отношения на протяжении 27 лет. Звезда фильма «Чтец» признавалась, что сразу нашла общий язык с Лео.

На премьере актеры обнялись и сделали совместное фото. ДиКаприо надел темный костюм и черную футболку. Уинслет выбрала блейзер и кожаные брюки. Она собрала волосы в пучок, оставив несколько прядей у лица, и сделала нежный макияж.

В фильме «Великая» Кейт Уинслет сыграла Ли Миллер, которая была иконой стиля, женой египетского миллионера, музой Пикассо и Дали, а во время Второй мировой войны стала фотожурналисткой и делала репортажи из горячих точек.

Благодаря своему таланту и необузданному упорству Миллер сделала одни из самых впечатляющих кадров, запечатлевших ужасы войны, включая знаменитый автопортрет в ванне Гитлера. Но отчаянная жажда правды стоила самой Ли ее личных травм, связанных с тайнами, закопанными глубоко в детстве.

В российском прокате фильм «Великая» идет с 21 ноября.