Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо воссоединились спустя 27 лет после «Титаника»

Кейт Уинслет презентовала фильм «Великая» со своим участием. Премьера картины состоялась в кинотеатре Harmony Gold в Лос-Анджелесе. Актрису на мероприятии поддержал ее друг и коллега Леонардо ДиКаприо, с которым она познакомилась в 1997 году во время съемок «Титаника».