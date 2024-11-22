Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо воссоединились спустя 27 лет после «Титаника»

Кейт Уинслет презентовала фильм «Великая» со своим участием. Премьера картины состоялась в кинотеатре Harmony Gold в Лос-Анджелесе. Актрису на мероприятии поддержал ее друг и коллега Леонардо ДиКаприо, с которым она познакомилась в 1997 году во время съемок «Титаника».
Актеры поддерживают дружеские отношения на протяжении 27 лет. Звезда фильма «Чтец» признавалась, что сразу нашла общий язык с Лео.
На премьере актеры обнялись и сделали совместное фото. ДиКаприо надел темный костюм и черную футболку. Уинслет выбрала блейзер и кожаные брюки. Она собрала волосы в пучок, оставив несколько прядей у лица, и сделала нежный макияж.
В фильме «Великая» Кейт Уинслет сыграла Ли Миллер, которая была иконой стиля, женой египетского миллионера, музой Пикассо и Дали, а во время Второй мировой войны стала фотожурналисткой и делала репортажи из горячих точек.
Благодаря своему таланту и необузданному упорству Миллер сделала одни из самых впечатляющих кадров, запечатлевших ужасы войны, включая знаменитый автопортрет в ванне Гитлера. Но отчаянная жажда правды стоила самой Ли ее личных травм, связанных с тайнами, закопанными глубоко в детстве.
В российском прокате фильм «Великая» идет с 21 ноября.