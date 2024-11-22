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60-летнего Брэда Питта засняли с голым торсом

Актера засняли без футболки на съемках

Голливудского актера Брэда Питта засняли с голым торсом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Брэд Питт
Брэд ПиттИсточник: Legion-Media.ru

60-летнего Питта подловили папарацци в Лас-Вегасе, куда он прибыл для съемок в фильме «Формула-1». На снимках голливудский актер стоял в расстегнутой белой куртке без футболки. На нем также были брюки в тон. На других кадрах артист разговаривал с коллегой Керри Кондон.

Брэд Питт
Брэд ПиттИсточник: Legion-Media.ru

Персонаж Питта — бывший гонщик, который возвращается к соревнованиям и становится наставником новичка в мире «Формулы-1». Мировая премьера ленты запланирована на 25 июля 2025 года.

У Брэда Питта и его бывшей жены Анджелины Джоли есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. На днях актриса впервые за долгое время вышла в свет с сыном Ноксом. 

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли получила $54 миллиона от Брэда Питта за винодельню.