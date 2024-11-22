60-летнего Брэда Питта засняли с голым торсом

60-летнего Питта подловили папарацци в Лас-Вегасе, куда он прибыл для съемок в фильме «Формула-1». На снимках голливудский актер стоял в расстегнутой белой куртке без футболки. На нем также были брюки в тон. На других кадрах артист разговаривал с коллегой Керри Кондон.