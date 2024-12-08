Каким получился сериал «Преступление и наказание»: Достоевского запили аперолем

О чем сериал «Преступление и наказание»
Неопрятный студент Родион Раскольников (Иван Янковский) выгуливает по улицам красивого и мрачного Петербурга мысль об убийстве старухи-скупщицы. Развращенный Свидригайлов, выкупленный миллионершей Марфой Петровной (Юлия Снигирь) из долговой ямы, вьется змием вокруг гувернантки Дуни Раскольниковой (Любовь Аксенова). Пухлощекая Соня Мармеладова (Диана Енакаева и Алена Михайлова) обреченно подбирается к краю своей персональной пропасти. Надо всем этим порхает харизматичный демон (Борис Хвошнянский), в лучших юнгианских традициях указанный в титрах как Тень.
Режиссер «Топей» Владимир Мирзоев перенес школьную программу в сериальный формат, а XIX век отправил в современность. «Преступление и наказание» — экранизация не постраничная, но персонажей в ней так же много, как и в книге, и страдают они максимально эффектно.
Зачем смотреть
Роман Достоевского, казалось бы, создан для экрана — сплошные там страсти и конфликты. В сериале герои тоже исправно бьются в душевных конвульсиях. Но словно за мутным стеклом, как рыбки в аквариуме. По-зрительски подключаться к ним не хочется, но, скорее всего, так и задумано.
Известный своими спектаклями Мирзоев создал театральное пространство, где нет границы между реальным и ирреальным. Раскольникову снятся хромая собака и исцарапанная лошадь, а в походе по магазинам его сопровождает черт в модных сапогах-«копытах». На стол к семейке Мармеладовых заползает (или это только кажется) стая громадных крыс. Петербург то пылает в огне, то стоит невредим. И даже сериальная современность — не до конца современная. Речевые архаизмы смешиваются с зумерскими оборотами, салопы сочетаются с мини-юбками. Такой условный подход не идет на пользу зрительскому восприятию, поэтому объясним и не слишком высокий рейтинг сериала (хотя разогрев был знатный), и недоуменные отзывы.
С другой стороны, если все — условность, то выразительными средствами можно жонглировать без ограничений. Так и поступили создатели «П и Н», повесив в одном углу портрет Хармса, в другом — красный фонарь, в третьем водрузив чучело кота, а в четвертом воткнув топор. Смешали в кадре живое и мертвое. Горницу хозяйки квартиры Раскольникова (удивительная Мария Смольникова) заселили теми самыми дохлыми котами и мертвой девочкой. К раненой птице Марфе Петровне, даже не сыгранной, а вытанцеванной Юлией Снигирь, подослали утопленницу.
И когда по щеке Раскольникова, смачно откусившего гранат, течет алая струйка, в общем-то понятно, почему он не обращает внимания на горящие здания. Он, как и все персонажи «Преступления и наказания», уже пребывает в аду. Может, сам Родион этого еще не понял, но в этом совершенно уверен обаятельный черт, так похожий на Роберта Дауни-младшего.
Почему можно не смотреть
Классику стоит снимать, если находятся рифмы с днем сегодняшним, возникает новая трактовка, но главное — по большой любви. В сериальной версии «Преступления и наказания» особой любви не наблюдается. Все герои в огне, но сам сериал головной и холодный. К тому же к Достоевскому приложили эстетику «Содержанок»: обложили дорогими сумками и запили аперолем.
Школьникам же, штудирующим автора в рамках учебной программы, смотреть сериал вообще не рекомендуется. Не потому, что не поймут, а потому что не узнают. Это в визуальном плане круто сделанное зрелище не старается найти ключ к персонажам, а превращается в пластмассовое «лего» по мотивам великого романа.