Каким получился сериал «Преступление и наказание»: Достоевского запили аперолем

Известный своими спектаклями Мирзоев создал театральное пространство, где нет границы между реальным и ирреальным. Раскольникову снятся хромая собака и исцарапанная лошадь, а в походе по магазинам его сопровождает черт в модных сапогах-«копытах». На стол к семейке Мармеладовых заползает (или это только кажется) стая громадных крыс. Петербург то пылает в огне, то стоит невредим. И даже сериальная современность — не до конца современная. Речевые архаизмы смешиваются с зумерскими оборотами, салопы сочетаются с мини-юбками. Такой условный подход не идет на пользу зрительскому восприятию, поэтому объясним и не слишком высокий рейтинг сериала (хотя разогрев был знатный), и недоуменные отзывы.