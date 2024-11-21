Кроме того, Кэмерон Диаз отметила, что возвращается в кино спустя шесть лет после того, как сообщила о завершении карьеры. Такое решение актриса приняла потому, что хотела больше времени уделять детям и мужу. Однако супруг предложил ей вернуться в кинематограф и продолжить заниматься любимым делом.