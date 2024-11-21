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52-летняя Кэмерон Диаз впервые за долгое время вышла в свет

Голливудская актриса посетила премию «Женщины Голливуда 2024»
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор
Кэмерон Диаз
Кэмерон ДиазИсточник: Getty Images

Кэмерон Диаз впервые за долгое время вышла в свет — она появилась на премии «Женщины Голливуда 2024», организованной журналом Elle. Мероприятие прошло в отеле Four Seasons Hotel Los Angeles в Беверли-Хиллз.

Для светского выхода 52-летняя актриса выбрала элегантный наряд от Ральфа Лорена: черный топ с пайетками, юбку длины миди с пышным подолом и туфли-лодочки на шпильках.

Звезда фильма «Маска» сделала локоны и уложила их легкими волнами. Она также сделала вечерний макияж с акцентом на губах, выбрав красную помаду.

Диаз в этот вечер выступила на сцене и заявила, что именно женщины меняют мир. Она подчеркнула, что рада была встретиться с коллегами и провести с ними время.

«Это действительно невероятно — находиться сейчас в этом месте, потому что это напоминает мне о том, что я люблю в кинопроизводстве, — о близости и связи», — заявила звезда.

Кадр из фильма «Снова в деле»
Кадр из фильма «Снова в деле»

Кроме того, Кэмерон Диаз отметила, что возвращается в кино спустя шесть лет после того, как сообщила о завершении карьеры. Такое решение актриса приняла потому, что хотела больше времени уделять детям и мужу. Однако супруг предложил ей вернуться в кинематограф и продолжить заниматься любимым делом.

В это же время актер Джейми Фокс попросил Диаз сняться с ним вместе в фильме «Снова в деле», в котором они сыграли бывших сотрудников ЦРУ. Премьера картины состоится 17 января 2025 года на Netflix.