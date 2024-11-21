Премьера байопика об известном политическом деятеле современной России «Жириновский. Взлет» ожидается в 2025 году. Пока неизвестно, кто же воплотит на экране образ Владимира Вольфовича. В качестве основных претендентов называют Никиту Кологривого и Константина Хабенского. Предлагаем вспомним актеров, которые примеряли роль известных политиков.
1. Себастиан Стэн — Дональд Трамп
Перенести захватывающую историю жизни избранного 47-го президента США Дональда Трампа на экран решился иранский режиссер Али Аббаси. На роль молодого Трампа был приглашен американский актер румынского происхождения Себастиан Стэн. Широкой публике он известен по фильмам про «Мстителей» и драме «Тоня против всех».
В центре сюжета — история о том, как молодой Дональд Трамп строил свою бизнес-империю в 70-80-х годах. В ней есть место и обману, и коррупции, и насилию. По одной из версий, именно поэтому у фильма в России отозвали прокатное удостоверение. То, каким показан молодой Трамп, могло навредить его репутации.
2. Юрий Стоянов — Леонид Брежнев
Мастер перевоплощений и звезда шоу «Городок» Юрий Стоянов сыграл в сериале «Игры» Леонида Брежнева. В масштабной драме 2024 года речь идет о том, как Советский Союз готовился к XXII Летним Олимпийским играм, другими словами, к Олимпиаде-80. Режиссером проекта выступил Евгений Стычкин, который снялся в образе иностранного журналиста.
Любопытно, что Стоянов сам предложил свою кандидатуру на роль Леонида Ильича. Во-первых, актер и политик похожи внешне — не понадобился даже сложный грим. Стоянову лишь нарастили брови и надели на него парик. Во-вторых, Юрий Николаевич был лично знаком с Генеральным секретарем ЦК КПСС и хорошо помнит то время. Артист удивительно точно передал мимику политика, его голос и манеру поведения.
3. Дмитрий Дюжев — Джо Байден
Недавно на телеканале ТНТ завершился показ комедийного сериала «Гудбай», в котором Дмитрий Дюжев сыграл 46-го президента США Джо Байдена. По сюжету американский лидер летит в Россию, чтобы лично посмотреть, как нам живется под санкциями. В первый же день он теряет документы, и ему приходится подстраиваться под новые реалии. Байден устраивается в школу учителем английского языка, селится в хрущевке и начинает знакомство с местными жителями.
В данном случае гримеры потрудились на славу. Каждый съемочный день грим Дюжева занимал минимум полтора часа. Что касается подготовки к роли, то, по словам актера, ему не хватило документальных кадров с участием Байдена. Дмитрий не совсем представлял, как американский президент ведет себя в быту, поэтому пришлось импровизировать.
4. Энтони Хопкинс — Ричард Никсон
Энтони Хопкинсу тоже довелось сыграть американского лидера. В 1995 году на экраны вышел биографический фильм «Никсон» о 37-м президенте США Ричарде Никсоне. Режиссером выступил Оливер Стоун.
Акцент в ленте сделан на события вокруг Уотергейтского скандала. Случилось это в середине 70-х — тогда журналисты опубликовали серию расследований, доказывающих факт шпионажа во время предвыборной кампании Никсона. Дело закончилось отставкой президента.
Стоит отметить, что Энтони Хопкинс в свое время следил за Уотергейтским скандалом. Актер посчитал, что Никсон выставил себя посмешищем, выйдя в отставку. Поэтому, когда Стоун предложил Хопкинсу сыграть главную роль в фильме о тех событиях, оскароносец сначала отказался. Но желание поработать с Оливером все же оказалось сильнее. И Хопкинс настолько вжился в роль, что невероятное сходство актера и политика отметил даже советник бывшего президента.
5. Джаред Харрис — Михаил Горбачев
«Рейкьявик» называют одним из самых ожидаемых фильмов 2025 года. В центре сюжета — саммит в Исландии, вторая личная встреча Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана. Другими словами, действие картины происходит в разгар холодной войны.
Проект готовили в течение 10 лет. За это время данные об актерском составе неоднократно менялись, но минувшим летом стало известно, что роль американского лидера сыграет Джефф Дэниелс, а образ последнего генсека воплотит звезда «Чернобыля» Джаред Харрис. Режиссером проекта выступит Майкл Расселл Ганн, ранее работавший над популярным сериалом «Миллиарды».
Добавим, что в одном из интервью Леонардо ДиКаприо говорил, что с удовольствием сыграл бы роль президента России Владимира Путина. Актер и политик лично встречались в 2010 году, когда ДиКаприо приезжал в Санкт-Петербург. Стоит отметить, что у Владимира Владимировича пока нет ярких киновоплощений.