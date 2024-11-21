Стоит отметить, что Энтони Хопкинс в свое время следил за Уотергейтским скандалом. Актер посчитал, что Никсон выставил себя посмешищем, выйдя в отставку. Поэтому, когда Стоун предложил Хопкинсу сыграть главную роль в фильме о тех событиях, оскароносец сначала отказался. Но желание поработать с Оливером все же оказалось сильнее. И Хопкинс настолько вжился в роль, что невероятное сходство актера и политика отметил даже советник бывшего президента.