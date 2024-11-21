Дмитрий Нагиев о жестких конфликтах с тещей: «Тряпки летали»

Актер, телеведущий Дмитрий Нагиев признался в интервью для издания «7 дней», что его отказывалась принимать теща. По словам артиста, у них годами кипели страсти.
«Меня в основном теща не принимала. У нас случались жесткие конфликты. С годами, конечно, все улеглось, и теперь это вызывает улыбку, но были моменты, когда и тряпки, и тапочки летали. Сейчас, с высоты прожитых лет, я понимаю, что спасают мудрость и знание жизни. А когда страсти кипели, теща была фактически моложе меня сегодняшнего, а я еще только научился попу мыть. Но, слава богу, это осталось лишь в воспоминаниях», — поделился шоумен.
Артист в 1986 году женился на журналистке Алисе Шер (Селищевой), а через три года у них родился сын Кирилл. В 2010 году стало известно, что супруги развелись.
Нагиев скрывает личную жизнь. В интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) актер проговорился, что у него есть еще ребенок. Шоумен назвал Кирилла старшим сыном, рассказывая о его карьере, и ведущий обратил на это внимание. Артист улыбнулся и добавил, что все равно не будет ничего комментировать по этой теме.
Ранее Дмитрий Нагиев рассказал, почему его сын мало снимается в кино.