Дмитрий Нагиев о жестких конфликтах с тещей: «Тряпки летали»

«Меня в основном теща не принимала. У нас случались жесткие конфликты. С годами, конечно, все улеглось, и теперь это вызывает улыбку, но были моменты, когда и тряпки, и тапочки летали. Сейчас, с высоты прожитых лет, я понимаю, что спасают мудрость и знание жизни. А когда страсти кипели, теща была фактически моложе меня сегодняшнего, а я еще только научился попу мыть. Но, слава богу, это осталось лишь в воспоминаниях», — поделился шоумен.