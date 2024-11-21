Роберт Паттинсон присоединится к звездному составу в новом проекте Нолана

Паттинсон может сыграть с Зендаей в романтическом фильме «Драма». Детали проекта держатся в секрете. Сюжет «Драмы» расскажет о романе, который принимает неожиданный оборот перед знаменательным для пары днем. Режиссером картины выступит Кристоффер Боргли, ранее снявший драму «Герой наших снов», главную роль в которой исполнил Николас Кейдж. А продюсированием картины займутся A24 и компания Square Peg.