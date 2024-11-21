Роберт Паттинсон присоединится к звездному составу в новом проекте Нолана

Роберт Паттинсон («Довод», «Бэтмен») сыграет в новом фильме Кристофера Нолана. Все детали о фильме пока держатся в тайне. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
В новом проекте Паттинсон присоединится к звездному актерскому составу. Главные роли в ленте сыграют Мэтт Дэймон («Оппенгеймер»), Том Холланд («Невозможное», «Человек-паук: Нет пути домой»), Энн Хэтэуэй («Интерстеллар», «Темный рыцарь: Возрождение легенды»), а второстепенные роли — Лупита Нионго («12 лет рабства», «Королева из Катве») и Зендая («Дюна: Часть вторая», «Человек-паук: Нет пути домой»).
Это не первая работа Роберта Паттинсона в проекте Нолана. В 2020 году он сыграл главную роль в его научно-фантастическом триллере «Довод».
Подробности нового проекта пока не разглашаются. Известно, что Нолан выступает продюсером, сценаристом и режиссером новой картины, премьера которой запланирована на 17 июля 2026 года. Вторым продюсером станет жена режиссера Эмма Томас, которую сам Нолан считает «лучшим продюсером Голливуда». Съемки пройдут в первой половине 2025 года.
Поклонники режиссера гадают, каким станет его новый фильм. Некоторые полагали, что это будет «исторический вампирный триллер» или «вертолетный боевик». Однако инсайдеры утверждают, что пока никто не приблизился к разгадке новой идеи Нолана.
Роберт Паттинсон также вернется к роли Бэтмена в сиквеле Мэтта Ривза. Съемки картины начнутся в 2025 году, премьера запланирована на 2026 год. В картине также сыграют Колин Фаррелл и Джеффри Райт.
Паттинсон может сыграть с Зендаей в романтическом фильме «Драма». Детали проекта держатся в секрете. Сюжет «Драмы» расскажет о романе, который принимает неожиданный оборот перед знаменательным для пары днем. Режиссером картины выступит Кристоффер Боргли, ранее снявший драму «Герой наших снов», главную роль в которой исполнил Николас Кейдж. А продюсированием картины займутся A24 и компания Square Peg.