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55-летний Макконахи снялся без штанов в рекламе, повторив постер фильма с собой

Актер Мэттью Макконахи с женой Камилой повторили постер популярной мелодрамы из 2000-х
Мэттью Макконахи с женой в рекламе
Мэттью Макконахи с женой в рекламеИсточник: Газета.Ру

Актер Мэттью Макконахи с женой Камилой повторили постер фильма из 2000-х «Как отделаться от парня за 10 дней» для рекламы текилы. Снимками они поделились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

55-летний актер позировал в рубашке, пиджаке и трусах со спущенными брюками. Его жена Камила была одета в легендарное атласное платье-комбинацию желтого оттенка.

«Ты такой тщеславный. Наверное, думаешь, что эта текила про тебя», — написал актер.

Напомним, в мелодраме «Как отделаться от парня за 10 дней» Макконахи снялся вместе с Кейт Хадсон.

Голливудский актер встретился со своей нынешней женой, бразильской моделью Камилой Алвес в 2006 году. Пара поженилась по католическому обряду 9 июня 2012 года в городе Остин, штат Техас, в котором проживает семья Макконахи. У пары трое детей: дочь Вида Алвес Макконахи (родилась 3 января 2010 года) и сыновья Леви Алвес Макконахи (родился 7 июля 2008 года) и Ливингстон Алвес Макконахи (родился 28 декабря 2012 года).

Недавно Мэттью Макконахи заявил, что брал творческий перерыв на два года, когда почувствовал эмоциональное выгорание. По словам актера, он даже обсуждал с женой необходимость найти новое призвание.

Ранее Мэттью Макконахи выложил фото с обнаженными ягодицами.