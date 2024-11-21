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Актрисе Светлане Немоляевой стало плохо на съемках ремейка «Буратино»

87-летней народной артистке понадобилась помощь врачей
Светлана Немоляева
Светлана НемоляеваИсточник: PersonaStars

Актриса Светлана Немоляева почувствовала себя плохо на съемках ремейка «Буратино». В нем народная артистка РСФСР исполняет роль черепахи Тортиллы.

Как пишет Mash, у 87-летней артистки подскочило давление и закружилась голова. Врачи оказали ей помощь на месте, и через час съемки продолжились.

Сама Немоляева рассказала, что причиной ухудшения состояния стали проблемы с сердцем, но прерывать рабочий график она не собирается и уже завтра выйдет на сцену театра Маяковского.

Напомним, что в мае звезде «Служебного романа» Светлане Немоляевой тоже потребовалась экстренная помощь врачей. Актриса была госпитализирована с положительным тестом на коронавирус.