Актрисе Светлане Немоляевой стало плохо на съемках ремейка «Буратино»

Актриса Светлана Немоляева почувствовала себя плохо на съемках ремейка «Буратино». В нем народная артистка РСФСР исполняет роль черепахи Тортиллы.
Как пишет Mash, у 87-летней артистки подскочило давление и закружилась голова. Врачи оказали ей помощь на месте, и через час съемки продолжились.
Сама Немоляева рассказала, что причиной ухудшения состояния стали проблемы с сердцем, но прерывать рабочий график она не собирается и уже завтра выйдет на сцену театра Маяковского.
Напомним, что в мае звезде «Служебного романа» Светлане Немоляевой тоже потребовалась экстренная помощь врачей. Актриса была госпитализирована с положительным тестом на коронавирус.