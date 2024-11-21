«Слово пацана» возглавило топ сериалов по интересу в РФ по версии Mediascope

«Это топ-30 сериалов за год по максимальному интересу в отдельно взятый месяц в поиске, это поиск не только в поисковых системах, мы анализируем поиск своими инструментами — и в приложениях кинотеатров, и в YouTube, и на пиратских сайтах. Это отражает интерес, объем интереса за последние 12 месяцев», — сказала она.