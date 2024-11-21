«Слово пацана» возглавило топ сериалов по интересу в РФ по версии Mediascope

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сериал «Слово Пацана. Кровь на асфальте» возглавил топ-30 сериалов по интересу со стороны россиян за последние 12 месяцев. На втором месте «Жизнь по вызову», на третьем — «Волшебный участок», сообщила руководитель департамента по работе с клиентами и аналитике данных Mediascope Ирина Суанова, выступая на конференции Mediascope.
«Это топ-30 сериалов за год по максимальному интересу в отдельно взятый месяц в поиске, это поиск не только в поисковых системах, мы анализируем поиск своими инструментами — и в приложениях кинотеатров, и в YouTube, и на пиратских сайтах. Это отражает интерес, объем интереса за последние 12 месяцев», — сказала она.
Согласно данным из презентации Суановой, на первом месте в рейтинге сериал «Слово Пацана: Кровь на асфальте», на втором — «Жизнь по вызову», третьем — «Волшебный участок», четвертом — «Универ».
Кроме того, в топ вошли три турецких и два корейских сериала. Так, на 12-м месте «Постучись в мою дверь», на 15-м — «Зимородок», на 27-м — «Великолепный век», также на 11-м месте сериал «Мой демон», и на 30-м месте — «Демон». Из американских сериалов в рейтинг попали «Пацаны» (5-е место), «Дом дракона» (7-е место), «Фоллаут» (9-е место), «Сверхъестественное» (14-е место) и «Джек Ричер» (19-е место).
В топ-10 сериалов, которые транслировались на ТВ, на первой строчке «Склифосовский» (11-й сезон), на втором — «Невский. Близкий враг», на третьем — «Тайны следствия» (23-й сезон). Также в топ-10 сериалов с онлайн-платформ в лидерах находятся «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Триггер» и «Папины дочки. Новые».
В рейтинге сериалов в онлайн-кинотеатрах с максимальным накопленным временем просмотра на первых строчках — «Постучись в мою дверь», «Зимородок» и «Клюквенный щербет», а в рейтинге сериалов с максимальным количеством устройств за один день — вновь «Слово пацана. Кровь на асфальте» (3 млн устройств), «Триггер» и «Папины дочки. Новые».
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