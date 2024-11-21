«Я впервые в главной роли большого фильма – с этого начинается мой путь в качестве киноактрисы. Я думаю, что это кино не только обо мне, но и о людях, которые своей силой духа и стойкостью могут менять этот порой полный жестокости и обмана мир. В нашей комедии будет много юмора и столько же морали, а в конце — конечно же, любовь!» — отметила звезда.