Ольга Бузова приступила к съемкам в комедии «Равиоли Оли» режиссера Андрея Никифорова. В фильме она сыграет известную телеведущую, ставшую владелицей пельменного завода в провинциальном городе Нижние Теплышки.
Бузова займется убыточным бизнесом по производству пельменей из-за возлюбленного Вадима (Вольфганг Черни), который обманным путем втянет ее в эту покупку. Чтобы избавиться от завода, героиня лично отправится на производство, где столкнется с противостоянием местных жителей во главе с инженером Антоном (Владимир Яглыч).
«Еще никогда не играл старшего смены завода по производству пельменей, поэтому для меня это в новинку. А когда узнал, что моей напарницей будет Ольга Бузова, тем более понял, что это настоящий вызов! И мой девиз по жизни — совмещать несовместимое. Поэтому играю роль с большим удовольствием и интересом», — прокомментировал Яглыч.
По сюжету, героине в итоге удастся продать завод и вернуть свои деньги. Но позже она поймет, что счастье заключается не в материальных ценностях, а в настоящей любви.
Ольга Бузова, впервые получившая главную роль в полнометражном фильме, заявила, что именно с этого проекта начинается ее путь в качестве киноактрисы.
«Я впервые в главной роли большого фильма – с этого начинается мой путь в качестве киноактрисы. Я думаю, что это кино не только обо мне, но и о людях, которые своей силой духа и стойкостью могут менять этот порой полный жестокости и обмана мир. В нашей комедии будет много юмора и столько же морали, а в конце — конечно же, любовь!» — отметила звезда.
В картине также снимаются Максим Лагашкин, Марина Федункив, Ева Смирнова и другие.
Создатели планируют презентовать фильм «Равиоли Оли» весной 2025 года.