Приклеенный скотчем к стене банан продали на аукционе за $6,2 млн

Произведение вызвало большой интерес — на его покупку было подано 27 заявок. Картина была создана Ai-Da, первым в мире реалистичным роботом-художником-гуманоидом. Разработанная в 2019 году Ai-Da использует высокотехнологичные камеры, сложные алгоритмы ИИ и специально разработанные роботизированные руки для создания своих работ.