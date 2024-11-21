Прокуратура Франции запросила для актера из «Астерикса» пять лет тюрьмы за ДТП

Обвинение потребовало пять лет тюрьмы с испытательным сроком в три года. Прокуратура также указывала на непредумышленное лишение жизни, поскольку пассажирка потеряла ребенка, однако суд отклонил это требование. Если бы оно было удовлетворено, артисту грозило бы до 14 лет заключения.