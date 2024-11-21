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Прокуратура Франции запросила для актера из «Астерикса» пять лет тюрьмы за ДТП

После задержания Пьер Пальмад перенес инсульт и проходил лечение
Пьер Пальмад
Пьер ПальмадИсточник: Legion-Media.ru

Прокуратура Франции запросила для актера Пьера Пальмада, известного ролью музыканта Консерваторикса в фильме «Астерикс и Обеликс против Цезаря», пять лет тюрьмы за ДТП. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Авария произошла 10 февраля прошлого года в департаменте Сена и Марна. Находившийся за рулем артист не справился с управлением и врезался в другой автомобиль, трое пассажиров получили серьезные травмы, в том числе беременная женщина потеряла ребенка. В момент происшествия Пальмад был в состоянии наркотического опьянения.

После задержания актер перенес инсульт и проходил лечение, затем его поместили под надзор. Перед началом суда Пальмад попросил прощения у пострадавших и сообщил, что перестал употреблять наркотики и спиртное.

Обвинение потребовало пять лет тюрьмы с испытательным сроком в три года. Прокуратура также указывала на непредумышленное лишение жизни, поскольку пассажирка потеряла ребенка, однако суд отклонил это требование. Если бы оно было удовлетворено, артисту грозило бы до 14 лет заключения.

В июле приемный сын актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта попал в аварию, его сбил автомобиль. Молодой человек пренебрег техникой безопасности и не надел шлем во время передвижения на велосипеде. Водитель вызвал скорую помощь и полицию.