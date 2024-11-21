Мошенники украли у актера из «Глухаря» 5,8 млн рублей с третьей попытки

Злоумышленники пытались обмануть Трифилова три раза. В первый раз они представились сотрудниками «Почты России» и сообщили о якобы заказном письме. В качестве «подтверждения личности» незнакомцы попросили назвать код из смс. После этого мошенникам удалось взломать аккаунт в «Госуслугах» актера. Артист быстро среагировал и сменил пароль в МФЦ. На следующий день трубку взяла жена, которая не повелась на уловки преступников.