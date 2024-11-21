Анджелина Джоли сыграет в фильме о высокой моде

Среди недавних проектов с участием Анджелины Джоли — биографическая драма «Мария» Пабло Ларраина. Голливудская звезда сыграла оперную диву Марию Каллас. События в ленте происходят в 1977 году. В это время певица уже переехала в Париж и жила там вместе с двумя пуделями, кухаркой и дворецким. Каллас скончалась в том же 1977 году в возрасте 53 лет от сердечного приступа.