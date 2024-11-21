Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Анджелина Джоли сыграет в фильме о высокой моде

Режиссер ленты — Алис Винокур, снявшая драму о космонавтке с Евой Грин

49-летняя Анджелина Джоли исполнит главную роль в новом фильме Алис Винокур — Stitches (можно перевести как «Стежки»), пишет Deadline. Сюжет пока не раскрывается, но известно, что картина расскажет о мире высокой моды, а действие начинается в Париже.

Лента будет на французском и английском языках, как и предыдущий проект Винокур — снятая на Байконуре драма «Проксима», в которой Ева Грин воплотила образ готовящейся к полету на Марс и разлуке с дочерью космонавтки. Эта роль принесла актрисе номинацию на премию «Сезар».

В фильмографии Алис Винокур также значатся драма «Воспоминания о Париже» (2022) с Виржини Эфира и «Телохранитель» (2015) с Маттиасом Шонартсом и Дайан Крюгер.

Среди недавних проектов с участием Анджелины Джоли — биографическая драма «Мария» Пабло Ларраина. Голливудская звезда сыграла оперную диву Марию Каллас. События в ленте происходят в 1977 году. В это время певица уже переехала в Париж и жила там вместе с двумя пуделями, кухаркой и дворецким. Каллас скончалась в том же 1977 году в возрасте 53 лет от сердечного приступа.

Картина была представлена в конкурсной программе 81-го Венецианского кинофестиваля. Организаторы смотра сделали так, чтобы Джоли и ее экс-супруг Брэд Питт не пересекались на фестивале. Бывший возлюбленный знаменитости приезжал в Венецию, чтобы представить криминальную комедию «Одинокие волки».