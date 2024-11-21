Анджелина Джоли сыграет в фильме о высокой моде

49-летняя Анджелина Джоли исполнит главную роль в новом фильме Алис Винокур — Stitches (можно перевести как «Стежки»), пишет Deadline. Сюжет пока не раскрывается, но известно, что картина расскажет о мире высокой моды, а действие начинается в Париже.
В фильмографии Алис Винокур также значатся драма «Воспоминания о Париже» (2022) с Виржини Эфира и «Телохранитель» (2015) с Маттиасом Шонартсом и Дайан Крюгер.
Среди недавних проектов с участием Анджелины Джоли — биографическая драма «Мария» Пабло Ларраина. Голливудская звезда сыграла оперную диву Марию Каллас. События в ленте происходят в 1977 году. В это время певица уже переехала в Париж и жила там вместе с двумя пуделями, кухаркой и дворецким. Каллас скончалась в том же 1977 году в возрасте 53 лет от сердечного приступа.
Картина была представлена в конкурсной программе 81-го Венецианского кинофестиваля. Организаторы смотра сделали так, чтобы Джоли и ее экс-супруг Брэд Питт не пересекались на фестивале. Бывший возлюбленный знаменитости приезжал в Венецию, чтобы представить криминальную комедию «Одинокие волки».