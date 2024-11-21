Хавьер Бардем дал редкий комментарий о своих детях от Пенелопы Крус

Крус и Бардем не часто обсуждают своих детей публично. В январе актриса объяснила Elle, почему они решили остаться приватными: «Им предстоит решить, будет ли у них работа, более открытая для общественности, или нет. Они смогут поговорить об этом, когда будут готовы», — сказала Пенелопа о своих детях. В другом интервью актриса рассказала о том, что они с супругом защищают своих детей от социальных сетей и интернета.