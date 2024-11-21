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Хавьер Бардем дал редкий комментарий о своих детях от Пенелопы Крус

Звездные супруги воспитывают сына Лео и дочь Луну
Пенелопа Крус и Хавьер Бардем
Пенелопа Крус и Хавьер БардемИсточник: Legion-Media.ru

Хавьер Бардем дал редкий комментарий о своих детях, которых он воспитывает с женой, актрисой Пенелопой Крус.

В беседе с актером Ричардом Гэддом для журнала Interview Magazine Бардем рассказал, что иногда ему кажется, будто он и его супруга чересчур вовлечены в жизнь детей. Напомним, что у супругов есть 13-летний сын Лео и 11-летняя дочь Луна. 

«Насколько ценен труд учителя? — задался вопросом Бардем. — Я вообще не был хорошим учеником, и учитель был единственным, кто обращал на меня внимание как на человека, нуждающегося в заботе, любви, поддержке, которых у меня не было, потому что моя мать работала, а отец отсутствовал».

«Сегодня у меня двое детей, и мы лучше понимаем, насколько важно присутствовать в их жизни, — продолжил Хавьер. — Иногда мы слишком много присутствуем в их жизни. Но тогда тот учитель был своего рода революционером для меня и говорил: "Этого ребенка важно видеть и слышать". И я всегда буду помнить эти его слова».

Крус и Бардем не часто обсуждают своих детей публично. В январе актриса объяснила Elle, почему они решили остаться приватными: «Им предстоит решить, будет ли у них работа, более открытая для общественности, или нет. Они смогут поговорить об этом, когда будут готовы», — сказала Пенелопа о своих детях. В другом интервью актриса рассказала о том, что они с супругом защищают своих детей от социальных сетей и интернета. 