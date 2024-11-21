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45-летнюю Кэти Холмс засняли без макияжа на прогулке

Актриса прогулялась по Нью-Йорку
Кэти Холмс
Кэти ХолмсИсточник: Legion-Media.ru

Американская актриса кино и телевидения Кэти Холмс прогулялась по Нью-Йорку без макияжа. Снимки публикует Daily Mail.

Папарацци засняли 45-летнюю знаменитость в винном свитере, атласных брюках того же цвета и серой джинсовой куртке. В руках телезвезда держала стакан кофе и бутылку воды. Кроме того, она несла ярко-красную сумку. Волосы Холмс распустила, а от макияжа отказалась.

Известно, что актриса направлялась в театр Barrymore Theatre, где она играет в одном из спектаклей.

В октябре наряд Кэти Холмс на прогулке раскритиковали в сети. Пользователи заявили, что на нее «больно смотреть».