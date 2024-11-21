45-летнюю Кэти Холмс засняли без макияжа на прогулке

Папарацци засняли 45-летнюю знаменитость в винном свитере, атласных брюках того же цвета и серой джинсовой куртке. В руках телезвезда держала стакан кофе и бутылку воды. Кроме того, она несла ярко-красную сумку. Волосы Холмс распустила, а от макияжа отказалась.