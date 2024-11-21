Леди Гага лишилась роли ведьмы

На этапе разработки режиссером картины, рассказал инсайдер, должен был стать Стивен Долдри («Часы», «Корона»), а Леди Гага должна была стать злой ведьмой Эльфабой. Режиссер и Леди Гага несколько раз встречались, чтобы обсудить, какой будет ведьма в исполнении певицы.