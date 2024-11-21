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Звезда «Слова пацана» пришел на премьеру сериала про 90-е в шубе

Слава Копейкин появился на красной дорожке в шубе и с девушкой
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор
Слава Копейкин
Слава Копейкин

Слава Копейкин посетил премьеру сериала «Дети перемен», которая недавно прошла в столичном кинотеатре «Художественный». На мероприятии 26-летний актер появился в черном смокинге, белой рубашке с бабочкой и поверх накинул черную длинную шубу.

Копейкин зачесал волосы назад и уложил их гелем, а весь образ дополнил солнцезащитными очками. На премьере звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» поддержала его возлюбленная, актриса Яна Енжаева.

Слава Копейкин с девушкой
Слава Копейкин с девушкой

В сериале «Дети перемен», действие которого происходит в 90-х годах, Копейкин сыграл Петю, одного из детей Флоры (Виктория Исакова). Она, помимо Пети, воспитывает еще двух сыновей — Юру (Макар Хлебников) и Руслана (Хетаг Хинчагов).

Сводные братья не похожи между собой, но готовы отдать жизнь друг за друга. Однако семья Флоры постепенно начинает рушиться, когда у каждого из ее сыновей появляются свои друзья и свои тайны. 

Сериал «Дети перемен» стартует 21 ноября онлайн.