Звезда «Слова пацана» пришел на премьеру сериала про 90-е в шубе

Слава Копейкин посетил премьеру сериала «Дети перемен», которая недавно прошла в столичном кинотеатре «Художественный». На мероприятии 26-летний актер появился в черном смокинге, белой рубашке с бабочкой и поверх накинул черную длинную шубу.
Копейкин зачесал волосы назад и уложил их гелем, а весь образ дополнил солнцезащитными очками. На премьере звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» поддержала его возлюбленная, актриса Яна Енжаева.
В сериале «Дети перемен», действие которого происходит в 90-х годах, Копейкин сыграл Петю, одного из детей Флоры (Виктория Исакова). Она, помимо Пети, воспитывает еще двух сыновей — Юру (Макар Хлебников) и Руслана (Хетаг Хинчагов).
Сводные братья не похожи между собой, но готовы отдать жизнь друг за друга. Однако семья Флоры постепенно начинает рушиться, когда у каждого из ее сыновей появляются свои друзья и свои тайны.
Сериал «Дети перемен» стартует 21 ноября онлайн.