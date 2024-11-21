Lady in red: Николь Кидман удивила необычным нарядом на красной дорожке

Николь Кидман посетила 27-ю премию GQ Men Of The Year, которая прошла в Лондоне. Для светского мероприятия 57-летняя актриса выбрала ярко-красное облегающее платье в пол с атласной шнуровкой сзади от модного дома Balenciaga.
Наряд подчеркнул стройную фигуру Кидман. Звезда фильма «Плохая девочка» также распустила волосы и сделала вечерний макияж. Актрису ранее признали женщиной года по версии GQ.
Напомним, издание ежегодно награждает тех звезд, достижения которых за прошедший год вызвали общественный интерес. В этот раз награды получили актеры, телеведущие, певцы, спортсмены и другие известные мужчины.
Так, статуэтки вручили актерам Джуду Лоу, Ричарду Гэдду, олимпийскому чемпиону по плаванию Адаму Пити и многим другим.
Ранее Николь Кидман появилась в откровенном наряде на вручении почетных «Оскаров».