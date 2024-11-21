Жена Андреасяна обратилась к хейтерам после сообщения о второй беременности

Елизавета Моряк, которая недавно сообщила о второй беременности, обратилась к хейтерам, опубликовав видео. Ранее подписчики актрисы понадеялись, что та будет реже сниматься в кино, пока находится в декрете.
«Надеюсь, что после родов она снова уйдет в декрет и меньше будет сниматься», «Слава Богу, хотя бы чуть-чуть перестанет сниматься в кино», — писали недоброжелатели.
Жена режиссера Сарика Андреасяна в ответ на это сообщила, что уже успела принять участие в кинопроектах, которые зрители увидят в 2025 и 2026 годах.
«Отдельный вид искусства — читать ваши комментарии, мои дорогие и уважаемые хейтеры. Без вас не было бы так много комментариев и такой реакции. Но я должна вас предупредить, что я сыграла в фильмах, которые будут выходить в 2025 году и в 2026-м, о которых вы еще не знаете. И пока я буду в декрете, вы будете смотреть их. И ненавидеть меня. А я — любить вас и стараться. Мы разные», — заявила Моряк.
Напомним, Елизавета Моряк в 2019 году начала встречаться с режиссером Сариком Андреасяном, а спустя три года вышла за него замуж. В 2023-м у пары родилась дочь Элизавет.
Многие критикуют актрису за то, что она прославилась благодаря влиятельному мужу, который снимает ее своих проектах. Так, Андреасян снял жену в фильме «Онегин», сериалах «Жизнь по вызову», «Денискины рассказы», «Здравствуйте, вам пора!» и других.
Однако он уверяет, что считает Моряк талантливой актрисой, поэтому и приглашает в свои проекты. К тому же, супруга мотивирует его снимать хорошие фильмы и делать кинохиты.
«Во многом участие Лизы в том или ином проекте дает мне мотивацию сделать хит, так как мне очень важно, чтобы любимые мной люди и артисты играли в хороших фильмах. Я благодарен Лизе, что она хорошая актриса, и, утверждая ее на роль, я точно знаю, что она все сделает филигранно. В целом, я рад, что в моей семье есть совместное творчество — как с Лизой, так и с моими братьями — в создании проектов», — ранее рассказал Андреасян в интервью изданию Teleprogramma.pro.