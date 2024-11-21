Жена Андреасяна обратилась к хейтерам после сообщения о второй беременности

«Отдельный вид искусства — читать ваши комментарии, мои дорогие и уважаемые хейтеры. Без вас не было бы так много комментариев и такой реакции. Но я должна вас предупредить, что я сыграла в фильмах, которые будут выходить в 2025 году и в 2026-м, о которых вы еще не знаете. И пока я буду в декрете, вы будете смотреть их. И ненавидеть меня. А я — любить вас и стараться. Мы разные», — заявила Моряк.