Машкова заочно осудили на Украине на 10 лет тюрьмы

В августе художественный руководитель театра Табакова Владимир Машков вступил в должность художественного руководителя театра «Современник». До этого Машков был директором «Современника», его назначили в июне текущего года. После назначения на новую должность актер заявлял, что планирует объединить художественные советы театров. По его словам, таким образом руководство сможет развить ту линию, которую начали основатели «Современника» и театра Табакова.