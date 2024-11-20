Линдси Лохан вышла в свет в полупрозрачном платье с глубоким декольте

Неожиданно на семейном празднике она встречает бывшего бойфренда, который встречается с сестрой жениха Эйвери. Бывшие партнеры решают держать в секрете свое прошлое, но это сложно, так как расстались они не очень хорошо и у каждого есть свои обиды.