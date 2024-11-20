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Линдси Лохан вышла в свет в полупрозрачном платье с глубоким декольте

Актриса презентовала новый фильм со своим участием
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор
Линдси Лохан
Линдси ЛоханИсточник: Legion-Media.ru

Линдси Лохан посетила премьеру фильма «Наш маленький секрет», которая недавно состоялась в Нью-Йорке. Для светского мероприятия 38-летняя актриса выбрала черное полупрозрачное платье в пол с глубоким декольте, которое украшали серебряные броши с камнями.

Лохан распустила длинные волосы и сделала вечерний макияж, подчеркнув глаза и губы. Поклонники отметили, что актриса отлично выглядит и заметно помолодела.

Линдси Лохан
Линдси ЛоханИсточник: Legion-Media.ru

На премьеру звезда приехала вместе со своим мужем, арабским бизнесменом Бадером Шаммасом, за которого вышла замуж в 2022 году. Сейчас пара живет в Дубае и воспитывает годовалого сына.

«Наш маленький секрет» — это рождественский ромком, в котором Линдси Лохан сыграла главную роль. По сюжету, ее героиня Эйвери приглашена на рождественский ужин в семью своего нового возлюбленного.

Неожиданно на семейном празднике она встречает бывшего бойфренда, который встречается с сестрой жениха Эйвери. Бывшие партнеры решают держать в секрете свое прошлое, но это сложно, так как расстались они не очень хорошо и у каждого есть свои обиды.

В мировой прокат фильм «Наш маленький секрет» выходит 27 ноября.