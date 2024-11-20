Линдси Лохан вышла в свет в полупрозрачном платье с глубоким декольте

Линдси Лохан посетила премьеру фильма «Наш маленький секрет», которая недавно состоялась в Нью-Йорке. Для светского мероприятия 38-летняя актриса выбрала черное полупрозрачное платье в пол с глубоким декольте, которое украшали серебряные броши с камнями.
Лохан распустила длинные волосы и сделала вечерний макияж, подчеркнув глаза и губы. Поклонники отметили, что актриса отлично выглядит и заметно помолодела.
На премьеру звезда приехала вместе со своим мужем, арабским бизнесменом Бадером Шаммасом, за которого вышла замуж в 2022 году. Сейчас пара живет в Дубае и воспитывает годовалого сына.
«Наш маленький секрет» — это рождественский ромком, в котором Линдси Лохан сыграла главную роль. По сюжету, ее героиня Эйвери приглашена на рождественский ужин в семью своего нового возлюбленного.
Неожиданно на семейном празднике она встречает бывшего бойфренда, который встречается с сестрой жениха Эйвери. Бывшие партнеры решают держать в секрете свое прошлое, но это сложно, так как расстались они не очень хорошо и у каждого есть свои обиды.
В мировой прокат фильм «Наш маленький секрет» выходит 27 ноября.